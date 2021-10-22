شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السياسة الجديدة لإخراج دفعات من متطوعى تنسيقية الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

و يرصد ”الخليج 365” السياسة الجديدة لإخراج دفعات من متطوعى التنسيقية فيما يلى:

- تمر عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية.

- يخضع الأعضاء في هذه المرحلة لعدد من التقييمات والتدريبات التي تتيح لهم سرعة الانخراط في دولاب عمل التنسيقية.

- ينقسم المنضمون الجدد إلى المنضمين من الحزبيين أو الشباب السياسي، ويتم قبول ترشيحهم من الأحزاب أو من المتقدمين وفقا لمعايير محددة مسبقًا.

- يشمل مفهوم المنضمون الجدد من متطوعي التنسيقية، بنظام الدفعات ويتم إعداد وتأهيل عدد من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأحزاب سياسية تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما.

- يتم تحديد شروط القبول بالدفعة وإعداد المنضمين لها من قبل اللجنة المشكلة لإدارة الملف.