فى ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس.. الإذاعة المصرية تفوز بثلاث جوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتمت اليوم فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس في دورته الحادية والعشرين تحت شعار "دورة التواصل والتجديد" الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وقد حصدت الإذاعة المصرية بالوطنية للإعلام ثلاث جوائز بالمهرجان.

وفاز مسلسل (قمر فى سكة سفر ) من إنتاج الإذاعة المصرية بالجائزة الثانية بمسابقة البرامج الإذاعية الرئيسية في صنف الدراما الاجتماعية.

وفازت أغنية (لازم أكون) من إنتاج الإذاعة المصرية بالجائزة الأولى بالمسابقة العربية للموسيقى والغناء، والأغنية من أداء الفنان مدحت صالح وكلمات عماد حسن وألحان إيهاب عبد السلام.

كما فازت بالجائزة الثانية موسيقى (حنين الشرق) من إنتاج الإذاعة المصرية بالمسابقة العربية للموسيقى والغناء

والأغنية تأليف موسيقى وتوزيع للدكتور طارق عباس.

وعبر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته بتفوق أبناء الوطنية للإعلام وحصدهم العديد من الجوائز بالمهرجان ووجه التهنئة للفائزين متمنيا المزيد من التقدم والتفوق لكافة أبناء الوطنية للإعلام.