قتيل ومصاب و11 متهما.. ملكية ورشة تشعل مشاجرة في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتيل ومصاب و11 متهما كانت حصيلة مشاجرة بين طرفين؛ بسبب خلاف على حيازة ورشة ميكانيكا بمنطقة المنيرة الغربية، شمال الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بلاغا من اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال بورود إشارة من النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة قسم المنيرة الغربية.

توجيهات سريعة من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال لمفتش الفرقة العقيد أحمد الوليلي بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع وحدة المباحث.

انتشار سريع من ضباط المباحث بقيادة الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، تكشفت معه الحقيقة سريعًا، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين؛ بسبب خلاف على حيازة ورشة.

والد الطرف الثاني استأجر ورشة من والد الطرف الأول. مع وفاة صاحب الورشة طالب الورثة "أبناؤه" المتسأجرين بإخلاء المحل وتسليمهم إياه. الطلب الذي قوبل بالرفض.

مشادة كلامية وقعت بين نجل المستأجر "عادل.ع." ميكانيكي ونجل صاحب الورشة "محمود.س." سائق، تطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بأسلحة بيضاء.

انتهت المشاجرة بمقتل الميكانيكي بجرح طعني في الفخذ الأيمن بواسطة "كزلك" على يد السائق الذي أصيب بجروح قطعية في البطن والصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عصام الشناوي والنقيب عبد الله الخواص معاوني مباحث المنيرة الغربية، من ضبط المتهم الرئيسي و10 آخرين من الطرفين والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.