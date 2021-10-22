وزارة العدل: فقد 9 قضايا من مكتب أحد الخبراء.. وتكليف النيابة بالتحقيق في الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت وزارة العدل حقيقة فقد بعض القضايا من مكتب أحد الخبراء بالوزارة.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الجمعة،

بالإشارة إلى ما نشر في عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء

نوضح الآتي :

أن صحة الواقعة تتمثل في عدم قيد القضايا في سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسمية منها وتم فحصها والإنتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة.

وأضافت الوزارة في بيانها، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب في ذلك.

وجدير بالذكر إن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام

ويأتي ذلك في اطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعة الإنتهاء من إعداد التقارير في القضايا المتداولة.