وزير الطيران يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ لمتابعة إجراءات العمل وحركة الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار، وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوزات واستراحة الخدمة المميزة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ضمن الجوالات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات المصرية.

وتفقد الوزير مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ، لاستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية المهمة، التي ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة المقبلة، كما تابع الوزير انتظام التشغيل في صالات السفر والوصول بالمطار، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار.

ووجه الوزير بتقديم أعلى مستوى من الخدمات، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمرات بسهولة ويسر، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، وتابع أعمال التطوير التى تتم بالمطار، وحرص الوزير على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية في المطار، بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.