طعنته بالسكين فذبحها.. تفاصيل "خناقة زوجين" بسبب مصروف المنزل في القليوبية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

جريمة بشعة شهدتها مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتحديدًا في منطقة طابا بأتريب ببنها، بعد أن شرع "محاسب" في قتل زوجته بعد أن سدد لها طعنة في رقبتها، وترقد حاليًا في مستشفى بنها الجامعي بين الحياة والموت.

وكشفت تحقيقات أجهزة المباحث ببنها، أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين بسبب مصروفات المنزل، حيث طالبت الزوجة الزوج والخروج والبحث عن عمل بعد فصله من عمله بإحدى الشركات ومكوثه في المنزل بدون عمل، بالإضافة إلى عدم إنفاقه على طفلته الرضيعة وزوجته، فاستشاطت الزوجة غيظًا واندلعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قامت على أثرها الزوجة بالتوجه إلى المطبخ، واستلت سكينًا وشرعت في ضرب زوجها حيث أصابته بإصابات خفيفة، فاستشاط الزوج غيظًا وقاومها وأخذ منها السكين وطعنها طعنة ذبحية في رقبتها ورقدت غارقة في دمائها وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، ترقد في العناية المركزة بين الحياة والموت.

"في حالهم وملناش صلة بيهم"، هكذا بدأت "أم أحمد"، حديثها لمصراوي، مشيرة إلى أن الزوجين انتقلا حديثًا للعيش في المنطقة، وأنهم ليسوا من سكانها الأصليين، وأن المتهم وزوجته كانا دائما الشجار على أتفه الأسباب وكانا غالبًا ما يتشاجران أمام المارة في الشارع، وكانا يسكنان في الطابق الخامس في العمارة المقابلة لها، وأنها علمت أنهما متزوجين حديثًا منذ حوالي عام، ورزقهم الله بطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر.

وأضافت "أم أحمد"، أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور بين الزوجين إلى ذلك الحد، وأن شجارهما المستمر سيسفر عن ذلك الحادث الأليم، موضحة أنها فوجئت برجال المباحث يملأون المنطقة بسبب محاولة الزوج قتل زوجته.

وأدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه تشاجر مع زوجته بسبب مصروف البيت، وخلال المشاجرة هددته زوجته بالسكين وأصابته ببعض الإصابات فخطف منها السكين وأصابها بطعنة في الرقبة، فأمرت النيابة العام ببنها بحبسه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور قسم ثان، انتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى "ت.ص.أ"، والزوجة تدعى "ا.ع"، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله فقامت الزوجة على إثرها بالتعدي على الزوج بسكين فاستشاط غيظًا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

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