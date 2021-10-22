30 سفيرًا يزورون معبد أبوسمبل ويستمتعون بأمسية على ضفاف بحيرة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت وزارة السياحة والآثار، حفل عشاء على ضفاف بحيرة ناصر على متن أحد الفنادق العائمة بمدينة أبو سمبل، بمحافظة أسوان، حضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان و50 سفيرًا من سفراء أكثر من 30 دولة في العالم في مصر وعائلاتهم.

وأعرب الضيوف عن استمتاعهم بالأجواء الساحرة لنهر النيل العظيم وبحيرة ناصر وبالمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتها.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها الوزارة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل، والتي شهدها المعبد فجر اليوم.

وسبق حفل العشاء، قيام السفراء وعائلاتهم بزيارة معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث قاموا بجولة داخل المعبدين استمتعوا خلالها بمشاهدة نقوشها الجميلة وألوانها الخلابة.

كما استمتعوا بحضور عرضاً للصوت والضوء والذي يروي قصة بناء المعبدين وعملية انقاذهما بمراحلها المختلفة وأهم النقوش الموجودة بهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تعد أحد الأساليب للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتفرده حيث يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتكاملة بأمان كامل. ​