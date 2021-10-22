القضاء الأوكراني ينتقد عدم وفاء طهران بتعهداتها في قضية إسقاط الطائرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

صرحت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الجمعة 22 أكتوبر (تشرين الأول) بأن طهران لم تفِ بوعودها بالتعاون في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وجاءت تصريحات فينيديكتوفا خلال لقائها حامد إسماعيلون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران.

وشدد البيان الصادر عن مكتب المدعية العامة الأوكرانية، على أن البلدين “تحركا في اتجاهات منفصلة” خلال العام الماضي وأن أوكرانيا ليس لديها إمكانية الوصول إلى أدلة التحقيقات الإيرانية.

كما قالت المدعية العامة الأوكرانية إن بلادها لم تتلقَّ التعاون اللازم من الدول المتضررة الأخرى لتشكيل فريق تحقيق مشترك.

وجرت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأوكرانيا في يونيو الماضي بشأن إسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري في كييف، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إنهم غير راضين عن نتيجة المفاوضات.

كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا في يوليو الماضي أن كييف مستعدة لرفع القضية إلى المحاكم الدولية إذا فشلت المحادثات مع طهران.

يشار إلى أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فتح هذا العام جناحًا خاصًّا لرابطة ضحايا الطائرة الأوكراني.

وأعلنت الرابطة في 31 أغسطس الماضي أن القضاء الإيراني “برّأ” الجناة والمسببين الرئيسيين لحادث تحطم الطائرة وأنه لم يتحمله سوى عدد قليل من الضباط ذوي الرتب العسكرية الدنيا.