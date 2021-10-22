تطويق أمني لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

طوقت الشرطة الأميركية، مساء اليوم الجمعة، موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بسبب بلاغات عن وجود طرد مشبوه هناك.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول جانب من الطريق أمام مبنى المنظمة العالمية حيث أوقفت حركة المرور.

وأكد عنصر في الشرطة لوسائل إعلام أنه “تم وقف حركة السير بسبب حالة طوارئ” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد صحفيون من الموقع برصد علبة يرجح أنها كانت تحتوي على أزهار، ما يمكن أن يكون سببا للحادث.