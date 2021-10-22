شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا تحول في السياسة الأمريكية تجاه تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد البيت الأبيض اليوم الجمعة، التأكيد على أن الرئيس جو بايدن لم يشر إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان عندما قال إن الولايات المتحدة ستهب لدعمها إذا تعرضت للهجوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية دورية: "ليس هناك تحول (في السياسة الأمريكية). لم يعلن الرئيس عن أي تغيير في سياستنا، ولم يتخذ أي قرار بتغيير سياستنا".

وأشارت ساكي إلى تصرحات وزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق عندما قال: "لا أحد يريد أن يرى‭‭ ‬‬ القضايا في منطقة مضيق تايوان تتحول إلى صراع.. ليس الرئيس بايدن بالتأكيد، وليس هناك سبب لذلك".