شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وماكرون يبحثان التعاون الأمني بالساحل الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا اليوم الجمعة التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الأفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي.

ويعتزم بايدن وماكرون عقد اجتماع هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمواصلة المباحثات.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي أيضا مع ماكرون أثناء زيارة إلى باريس في نوفمبر، مما يظهر استمرار الجهود لإصلاح العلاقات بين البلدين بعد أن ألغت استراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي.