شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فشل أحدث جولة مناقشات لوضع دستور جديد لسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن المحادثات التي جرت على مدى الأسبوع المنصرم بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني؛ بهدف صياغة دستور جديد، فشلت في إحراز أي تقدم.



ووصف بيدرسن الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية بأنها ”محبطة للغاية“، ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد، أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة.

واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة بصياغة دستور يقود إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.