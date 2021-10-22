مجلس الأمن الدولي يثمّن سلاسة إجراء الانتخابات العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بنجاح الانتخابات النيابية في العراق، فيما عبر عن أسفه للتهديدات التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة في العراق ”يونامي“.

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من تشرين الأول الجاري، وما زالت الخلافات جارية بشأن النتائج التي ترفض الاعتراف بها بعض الأطراف السياسية.

وقال مجلس الأمن في بيان صدر عنه: ”رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة في العراق سارت على نحو سلس، وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة“.