رئيس تونس يرحب بدعوته لزيارة الكويت.. ويؤكد: سألبيها قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

جدد رئيس تونس قيس سعيد، الترحيب بالدعوة لزيارة الكويت ووعد بتلبيتها فى أقرب الآجال الممكنة، كما وجّه دعوة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لزيارة تونس، وفق إذاعة شمس التونسية.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم بقصر قرطاج الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وقد نوه رئيس تونس بما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية، وأثنى على روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدّة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وجدد، الإعراب عن جزيل الشكر للقيادة الكويتية على هبتتها التضامنية النبيلة لمساعدة تونس على مواجهة جائحة كوفيد-19.

وذكر قيس سعيد، من جهة أخرى، بالأسباب التي دفعت لاتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الدولة من الإنهيار وتحقيق إرادة الشعب في احترام تام للقانون وللحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح، في هذا السياق، أن تونس تعول، بالأساس، على قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها، كما تتطلّع، أيضا، إلى الدعم الاقتصادي والمالي للأشقاء والأصدقاء، ومن بينهم دولة الكويت، من أجل تجاوز هذا الظرف الدقيق.