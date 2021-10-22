شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: بينيت وبوتين يتفقان على مواصلة التنسيق بشأن الغارات الإسرائيلية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، والرئيس فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة سياسة التنسيق حيال الغارات الإسرائيلية في سوريا، بالإضافة لمناقشتهما البرنامج النووي الإيراني.



وقال موقع ”والا“ العبري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء نفتالي بينيت اتفقا على الحفاظ على التفاهمات الثنائية السابقة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

ونقل الموقع العبري عن وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين أن ”الجانبين اتفقا على مزيد من التفاهمات بين البلدين بشأن أنشطة القوات الجوية الإسرائيلية في سوريا“.