شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الدفاع يزور الملحقية العسكرية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري الملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الوفد المرافق ومنسوبي الملحقية.

وكان في استقباله، الملحق العسكري المكلّف العميد الركن عبدالله بن محمد الحصان، الذي قدّم له إيجازًا عن الأعمال القائمة في الملحقية بما يعكس الدعم الذي توليه القيادة لدعم المصالح المشتركة، واستعرض أبرز ما وصل إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري.