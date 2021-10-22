شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نشطاء البيئة يغلقون الطُرق أمام «الاتحاد الاشتراكي» ببرلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد مظاهرة من أجل حماية أفضل للمناخ، أغلق نشطاء في برلين المنطقة الكائنة أمام مقر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي. وتسلق ثلاثة رجال أعمدة إشارات المرور وأعمدة الإنارة بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا للشرطة أغلق نحو 200 شخص التقاطع أمام منزل فيلي برانت الشخصية التاريخية والسياسي الاشتراكي الشهيرة، إذ تم إيقاف جرار أمامه.

وقالت متحدثة باسم الحركة، إن الفعالية تعد حصارا ضمن أنشطة أيام جمعة من أجل المستقبل.