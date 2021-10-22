شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مصورة سينمائية على يد ممثل في حادثة «هوليوودية» غريبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات إن نجم هوليوود أليك بالدوين قتل مصورة سينمائية وأصاب مخرجا حين أطلق مسدسا من المفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو يوم الخميس.

وذكر مكتب قائد شرطة مدينة (سانتا فيه) أن الواقعة أودت بحياة هالينا هاتشينز مديرة التصوير في فيلم (راست) وتسببت في إصابة المخرج جويل سوزا في موقع بونانزا كريك للتصوير إلى الجنوب من المدينة.

ونقلت طائرة هليكوبتر مديرة التصوير لمستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها، في حين نقلت سيارة إسعاف المخرج إلى مركز سانت فينسنت الطبي الإقليمي للعلاج من إصاباته. ولم تتسن معرفة بعد مدى خطورة الإصابة.

وبين مكتب قائد الشرطة، إنه لم يتم توجيه اتهامات، وإن الشرطة تحقق في الواقعة وتستمع لأقوال الشهود.

وذكرت صحيفة "سانتا فيه نيو مكسيكان" أن بالدوين توجه إلى مكتب قائد الشرطة طوعا وأدلى بأقواله أمام المحققين، وذلك نقلا عن المتحدث باسم الشرطة خوان ريوس.