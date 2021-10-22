شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمبنى ضخم في مومباي ومحاصرة الكثيرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مبنى مكون من 60 طابقًا في منطقة باريل في مومباي، ووفقًا للمعلومات، بدأ الحريق في الطابق التاسع عشر، وتوفي شخص واحد في الحادث.

ويشار إلى أن الشخص الذي سقط من الطابق التاسع عشر مات، أثناء محاولته إنقاذ حياته من الحريق.

وقال مستشفى كيم، إن رجلاً قفز من الطابق التاسع عشر ، وبعد ذلك نُقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته.

وبحسب المعلومات، تمت السيطرة على ألسنة اللهب في المبنى، ومع ذلك، لا يزال الكثير من الناس محاصرين، فيما تتواصل أعمال إجلاء الأشخاص بأمان، بينما حتى الآن لم يعرف سبب الحريق.