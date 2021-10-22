شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف أوروبي حول منهج التعامل مع المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف زعماء الاتحاد الأوروبي جهودهم اليوم الجمعة، لتجاوز الخلافات حول منهج للتعامل مع المهاجرين، لكنهم اختلفوا حول أفضل السبل للمضي قدما، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لن يكون هناك تمويل من الاتحاد الأوروبي "للأسلاك الشائكة والأسوار".

وبالرغم من أن الأعداد الإجمالية للمهاجرين منخفضة نسبة لعدد سكان التكتل البالغ حوالي 450 مليون نسمة، تُعد الهجرة واحدا من روافد الدعم للجماعات القومية والشعبوية بجميع أنحاء الاتحاد، الأمر الذي يجعل الوصول لحل وسط مهمة شاقة للأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.

وقال المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرج "كشفت الأشهر الأخيرة أن ضغوط الهجرة لم تهدأ، إنها تعاود الزيادة في واقع الأمر".