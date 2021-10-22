حالة وفاة واحدة بسبب كورونا فى السعودية.. لأول مرة منذ عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، ولأول مرة منذ دخول جائحة فايروس كورونا قبل نحو عامين، فيما شهدت الحالات الحرجة انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات وصل إلى77 حالة حرجة، بعد أن كانت في السابق تسجل أعداداً كبيرة. وفق ما نقلت العربية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد الحالات في السعودية إلى 548162 حالة، وتم تسجيل 59 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 537,208 حالة،

وكشف التقرير، تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8774 حالة وفاة بالإضافة إلى أن هناك 77 حالة حرجة.

ودعت الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة بإذن الله في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في السعودية تجاوزت الـ 45 مليون جرعة. وذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن هذه الجرعات تم إعطاؤها "عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق.