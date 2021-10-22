وزير خارجية الكويت لقيس سعيد: مستعدون لتوفير كل أشكال الدعم لتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت على مساندة القيادة الكويتية لخيارات رئيس الجمهورية وثقتها في قدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق آمال الشعب التونسي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، وفق إذاعة شمس التونسية.



وجدد الشيخ الصباح الإعراب عن تطلع بلاده إلى تلبية رئيس الدولة للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت.

ووفق بيان لرئاسة تونس، فقد أفاد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي بمباركة بلاده لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وشدّد على استعدادها لتوفير كل أشكال الدعم لفائدة تونس.

كما أبدى حرص الكويت على تعزيز حجم الاستثمار في تونس وتنويعه في الفترة القادمة والترفيع في حجم التبادل التجاري، مضيفا بأن الظروف صارت ملائمة لإرساء برامج ثنائية لدعم التعاون الاقتصادي وفي مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة لا سيّما في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة والاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.