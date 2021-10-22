شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تعلق الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية علقت جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، اليوم الجمعة، بعد أن اضطرت طائرة تقل 11 راكبا لإلغاء الهبوط في مطار المدينة.



وأضاف دوجاريك أن رحلة للخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أديس أبابا حصلت على تصريح بالهبوط من السلطات الاتحادية، لكنها ”تلقت تعليمات بعدم الهبوط من برج مراقبة مطار مقلي“.

وتابع قائلا إن الطائرة عادت بسلام إلى العاصمة الإثيوبية، مضيفا أن وكالات الأمم المتحدة ”تراجع بعناية ملابسات“ ما حدث.