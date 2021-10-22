شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب بضم مسجد بالقليوبية إلى مديرية الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بطلب إلى وزير الأوقاف للموافقة على ضم مسجد بقرية ميت راضى بمركز بنها التابع لمحافظة القليوبية إلى مديرية الأوقاف بالقليوبية ليكون تحت إشرافها الفني والإدارى.

وجاء في الطلب أنه إيماء الى الطلب المقدم من جمعية عباد الرحمن للتنمية الاجتماعية بميت راضى مركز بنها قليوبية، حيث أن الجمعية قد قامت بعون الله ومشيئته باتمام وإنشاء مسجد ومقر للجمعية بالقرية و يناشدون وزير الأوقاف على ضم المسجد لمديرية الأوقاف بالقليوبية ليكون تحت إشرافها الفني والإدارى ملحقا بالمسجد عدد 2 عامل ومؤذن.

يذكر أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، قد شهد نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، و كان من بين هؤلاء النواب، النائب عمرو درويش.