ظهور مرض غامض وقاتل في إحدى الدول الإفريقية يهدد حياة الأطفال

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات في الكونغو، تسجيل مرض غامض في إقليم كويلو جنوب غربي البلاد، والذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 165 شخصا من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات، منذ نهاية أوت الماضي.

صرح رئيس قسم الصحة في المقاطعة، جان بيير باساكي لـ "ACTUALITE.CD"، يوم الثلاثاء، أن الضحايا ظهرت عليهم أيضا علامات الملاريا.

وقال باساكي: "لقد بدت عليهم أعراض الملاريا، وعندما نجري اختبار RDT يكون إيجابيا، ولكن بصرف النظر عن الملاريا، يمكن أن يعاني شخص ما أيضا من مرض آخر لا نعرفه ولكنه يسبب فقر الدم".

ودعا الدكتور جان بيير باساكي الآباء إلى الاستفادة من الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والتوجه إلى المرافق الصحية للحصول على العلاج المجاني.

كما أعلن رئيس قسم الصحة في المقاطعة عن فتح تحقيق من طرف وزارة الصحة لتحديد المرض وتعزيز العلاج قريبا.

ووفقا لما ذكره عمدة بلدية موكيدي الريفية، آلان نزامبا، فقد تم تسجيل 4 وفيات يوميا في المتوسط ​​في قريتي لوزو مونيني وكنزامبا.