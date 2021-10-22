سوريا والنووي الإيراني في مباحثات بوتين وبينيت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة سوتشي على البحر الأسود الجمعة، محادثات هي الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأ اللقاء بين بوتين وبينيت بعيد وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى سوتشي حيث حطت طائرته كما يظهر في لقطات بثها التلفزيون الروسي.

تولى بينيت منصبه في يونيو(حزيران) خلفاً لبنيامين نتانياهو الذي بقي في السلطة 12 عاما، وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين.

وقال بوتين الجمعة إن للبلدين علاقات “فريدة” وأمل في “استمرار علاقة الثقة” التي بناها مع الحكومة الاسرائيلية السابقة.

وتوجه بينيت لبوتين بالقول إن اسرائيل تراه “صديقاً حقيقياً للشعب اليهودي”، مشيداً بجهود الاتحاد السوفياتي ضد المانيا النازية.

وأضاف أنهما سيتحدثان عن “الوضع في سوريا وعن جهودنا لمنع اختراق في برنامج إيران النووي والعسكري”.

وقال بينيت عند توجهه إلى سوتشي إن علاقات اسرائيل مع موسكو “عنصر مهم” في سياسة إسرائيل مع الخارج، بسبب “ملايين الناطقين بالروسية في إسرائيل والذين يشكلون جسراً بين البلدين”.

وقد يكون هذا اللقاء الأخير لبوتين مع مسؤول أجنبي حضورياً، قبل تطبيق الإجراءات التي فرضتها موسكو لكبح انتشار جائحة كورونا في الأسبوع المقبل.

وأشار مكتب بينيت في الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيُناقشان برنامج إيران النووي.

وقال بينيت في الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل “لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.