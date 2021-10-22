شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخالفات حددها مشروع قانون المالية العامة الموحد الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 80 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب، 7 أنواع للمخالفات المالية، نستعرضها فيما يلى:

1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة.

2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

3- عدم تمكين ممثلى وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.

5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.

6- التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحب التوقيع الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.