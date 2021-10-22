محافظ الشرقية يُتابع استعدادات شركة المياه لاستقبال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتطوير بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية و الجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلي أنه تم الدفع بعدد من معدات الشركة لإجراء اعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة، ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.