ضبط أطنان مواد غذائية داخل مصانع بدون ترخيص بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

شنت مديرية تموين الشرقية، حملات على المحال التجارية وثلاجات اللحوم، أسفرت عن ضبط 17 طن مواد غذائية داخل مصانع بدون ترخيص، بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وأكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الرقابة التموينية بمديرية التموين شكلت حملة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة، للمرور على المصانع بنطاق الصالحية الجديدة وههيا وأسفرت عن تحرير ٩ محاضر ضد مصانع بسكويت وشيكولاتة.

علاوة على تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد المخابز البلدية بناحية ههيا لمخالفة أصحابها القوانين والمقررات التموينية.