شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة تهز لبنان.. قتل شقيقه وقطع أطرافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم مقيم سوري في لبنان، على ارتكاب جريمة بشعة بحق شقيقه، حيث قام بقتله ثم قطع أطرافه وألقى جثته في غرفة مهجورة.

هذه الجريمة البشعة قد كشفت تفاصيلها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، حيث أوضحت أنه قد ورد بلاغ عن اختفاء المدعو (أ. أ. مواليد عام 1998، سوري الجنسية) وفقدان الاتصال به، وفقاً لما ذكرته “روسيا اليوم”.

وأوضحت أنه من خلال الاستقصاءات والتحريات اشتبه بشقيق المفقود، وبعد عملية رصد تمكنت إحدى الدوريات من تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في مدينة عاليه، داخل غرفة استأجرها حديثاً.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه، مشيراً إلى أن سبب ارتكابه الجريمة يعود لوجود خلاف مع شقيقه، حيث قام بضربه بمطرقة على رأسه ومن ثم طعنه بسكين للتأكد من موته.

وأضاف أنه قام بعد ذلك بقطع أطراف جثة شقيقه بواسطة منشار ووضعها في أكياس من النايلون ورماها داخل غرفة مهجورة قرب مكان إقامته، تاركا بقية الجسد على أن يتخلص منه لاحقا، ثم نظف الغرفة وانتقل إلى سكن آخر.