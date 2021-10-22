شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصاً جراء انفجار بمصنع للبارود في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصا على الأٌقل حتفهم جراء انفجار في مصنع للبارود في روسيا. وقال المحققون إن موظفا نقل إلى المستشفى بعد الحادث اليوم الجمعة.

وفي البداية، كان هناك حديث عن إصابة الكثير من الأشخاص.

يقع المصنع بالقرب من مدينة ريازان على بعد نحو مئتي كيلومتر من جنوب شرق موسكو. وتظهر الصور أن الورشة التي وقع بها الانفجار شبه مدمرة. ولم يعد هناك سوى جدران قليلة قائمة. وكان الدخان يرتفع من الأنقاض.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، وقع الحادث عندما حاول الموظفون تشغيل الآلات عند بداية مناوبتهم.