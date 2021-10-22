50 سفيرا يشهدون تعامد الشمس على معبد أبو سمبل في الأقصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

تابع العالم ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل في الأقصر جنوبي مصر، اليوم الجمعة، حيث شهد الظاهرة من موقع الحدث 50 سفيرا من أكثر من 30 دولة.



وحضر خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، لحظة وقوع الظاهرة إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين وسفراء من مختلف أنحاء العالم ومدونين أجانب. وتحدث ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول والأخرى 22 فبراير/شباط من كل عام.

وعاين الحضور تعامد الشمس والذي بدأ في تمام الساعة 5:52 واستمر لمدة 20 دقيقة وحرصوا على التقاط صورة جماعية لهم مع وزير السياحة والآثار من أمام معبد نفرتاري، وهم يحملون أعلام بلادهم في أيديهم.

وكانت فاعليات الاحتفال قد بدأت منذ أمس، بمحاضرة ألقاها وزير السياحة والآثار المصري عن معبدي أبي سمبل، تناول خلالها تاريخهما وقصة إنقاذ المعابد المصرية لبناء السد العالي، حيث تم نقل أكثر من 20 معبدا ومقصورة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وتناول الوزير التطورات التي يشهدها القطاع السياحي والأثري في مصر، والخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، كما استعرض أبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها الدولة المصرية في المنشآت السياحية والفندقية.

وشدد الوزير على أن المقصد السياحي المصري آمن وينفرد بتميزه طوال العام وبمقوماته السياحية والأثرية التي لا مثيل لها، مضيفا أن مصر تقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل يستمتع خلالها بالشواطئ والمناخ الرائع.