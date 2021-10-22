شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار.. فوائد مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بالتقدم نحو “الرقمنة”، وذلك لتقليل التدخل البشري في عمل الحكومة ومكافحة الفساد، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية في الدولة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن الدولة تعمل على تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة، يرى الرئيس السيسي أن فرص الرقمنة في مصر عظيمة جدا، وأن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية، حتى يأخذ كل مصري حقه.

ولفتت الدراسة تعرف مصر في جميع أنحاء العالم بتراثها التاريخي الغني وحضارتها المصرية القديمة، ولكن تركيز البلاد اليوم ينصب على مستقبل شديد الترابط والرقمنة؛ والذي سيقوم بتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمصريين.