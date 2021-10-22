توقعات بسقوط أمطار.. شواطئ بورسعيد الآن وإقبال ضعيف من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على "فيسبوك" فيديو، اليوم الجمعة، من على شواطئ محافظة بورسعيد لرصد إقبال المواطنين عليها بعطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار.

وحرص معظم المواطنين على الاكتفاء بالجلوس على الشاطئ والاستمتاع بنسيم البحر دون النزول إلى المياه، في ضوء تحذيرات إدارة الشاطئ من النزول، في الوقت الذي خفض أصحاب ومؤجري الشماسي والكراسي الأسعار خاصة في المناطق الشعبية لجذب أكبر عدد من المواطنين، ووصل سعر الكرسي على الشواطئ الشعبية إلى 5 جنيهات.

وأكد طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أن هناك جهود مكثفة لمنع المواطنين من النزول إلى البحر، وأن فترة تواجد المنقذين تكون خلال الصيف بداية من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر فقط، مطالبًا المواطنين بالحضور إلى الشاطئ والاستمتاع بنسيم البحر والخدمات المتوفرة دون النزول إلى البحر حرصًا على سلامتهم.