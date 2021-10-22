أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. تعرف على سعر الجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، في مصر، مع استمرار زيادة أسعار الخام عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ووصل سعر الجرام إلى 783 جنيها مقابل 780 جنيها أمس، وفقا لما قاله قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وأوضح نجيب، أن هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار خام الذهب في البورصات العالمية، حيث وصل إلى 1792 دولارا للأوقية حتى الساعة 1.30 ظهر اليوم، مقابل نحو 1785 دولارا للاوقية أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيها، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيها.

وعالميا، صعد المعدن الأصفر اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار" مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.