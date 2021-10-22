بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال رصف طريق القرى السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف طريق القرى السياحية الداخلي، وذلك ضمن أعمال تطوير المدينة.

وقال رئيس المدينة في تصريح له اليوم، إن أعمال المرحلة الأولى من رصف الطريق أوشكت على الانتهاء، والتي تبدأ من على بعد 500 متر من محطة شرق الدلتا وحتى قرية بالم بيتش، إضافة إلى أنه جاري تركيب البلورات.

وأوضح أن تكلفة مشروع تطوير طريق القرى السياحية لا تخضع لموازنة الخطة الاستثمارية للمدينة، ولكنها بتمويل من جهاز تعمير سيناء، وتتحمل وزارة السياحة كافة مصاريف إنارة الطريق بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 48 مليون جنيه، لإضفاء شكل حضاري يليق بالمنطقة السياحية التي تجذب الآلاف من السياحة الداخلية والعربية كل عام.