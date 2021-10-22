بعد ربطها بتسليم الكتب.. ننشر قيمة أقساط المصروفات الدراسية لجميع الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تفعيل قرار تقسيط المصروفات الدراسية، ليتمكن الطلاب من استلام الكتب، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وقررت الوزارة، ربط سداد المصروفات المدرسية باستلام الكتب، وجاءت تقسيط المصروفات الدراسية على النحو التالي:

- مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات:

- القسط الأول من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي 155 جنيها.

- القسط الثاني من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي 150 جنيها.

- مصروفات الطلاب من الصف الخامس حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات:

- القسط الأول من الصف الخامس للثالث الإعدادي 105 جنيهات.

- القسط الثاني من الصف الخامس للثالث الإعدادي 100 جنيه.

- مصروفات الطلاب بالصف الأول الثانوي العام 520 جنيها:

- القسط الأول للصف الأول الثانوي 270 جنيها.

- القسط الثاني للصف الأول الثانوي 250 جنيها.

- باقي صفوف الثانوية العامة 505 جنيهات:

- القسط الأول 255 جنيه.

- القسط الثاني 250 جنيها.

- مصروفات الصف الأول الثانوي الفني 220 جنيها:

- القسط الأول 120 جنيه.

- القسط الثاني 100 جنيه.

- باقي صفوف الدبلومات الفنية 205 جنيهات:

- القسط الأول 105 جنيه.

- القسط الثاني 100 جنيه

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وأوضحت الوزارة أن قرار تقسيط المصروفات، ينطبق على المدارس التجريبية (الرسمية لغات).

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