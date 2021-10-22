مصرع شخص في رحلة سفاري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، في رحلة سفاري بمنطقة جبلية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة زيدان عبدالفتاح عبدالوهاب سلطان، 61 عامًا، مقيم القصر بالواحات البحرية، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال رحلة سفاري بمنطقة جبلية بمنطقة الفرافرة، وجرى نقل المتوفى لمستشفى الفرافرة المركزي.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.