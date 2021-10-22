روسيا تعيش كابوسا بسبب العزوف عن تلقي اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

تشهد روسيا ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا؛ إذ تسجل البلاد يوميا نحو 1000 وفاة.

وتجاوزت أعداد الوفيات جراء الوباء 220 ألفا، حتى الآن، لتصبح بذلك أكثر الدول تضررا به في أوروبا.

وأثار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، مؤخرا، قلق السلطات الروسية؛ فقررت إغلاق جميع أماكن العمل، لمدة أسبوع، اعتباراً من بداية الشهر القادم، كما أعلنت تعليق جميع الخدمات غير الأساسية لمدة 11 يوماً، تبدأ الخميس المقبل.

وتشير إحدى القراءات الساعية لتفسير تلك القفزة في أعداد الإصابات والوفيات إلى أن عزوف الكثير من الروس عن تلقي اللقاحات؛ لانعدام ثقتهم في اللقاحات المحلية، لعب دورا محوريا.

ويربط محللون بين قلة الإقبال على تلقي اللقاحات وبين انعدام ثقة الشارع الروسي في السلطة الحاكمة.