الكشف عن تفاصيل زيارة نولاند لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:20 مساءً - منذ ساعتين

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر دبلوماسي رفيع في موسكو، أن زيارة فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا، لم يتم خلالها إبرام أي صفقات مع واشنطن حول أوكرانيا.

وقال المصدر للوكالة: “يمكنني أن أؤكد لكم أننا لم نبرم أي صفقات حول أوكرانيا مع نولاند، لم تكن هناك أي مقايضات أو اتفاقات”، خلال الزيارة التي وصفها المصدر بأنها كانت “استطلاعية”.

وقال: “بعد أن تم تعيين نولاند في منصبها الحالي، بما يتضمن ذلك من مسؤولية الإشراف على العلاقات الروسية الأمريكية، كانت مهمتها الرئيسية هي معرفة ما إذا كانت هناك فرصة للتقدم في هذا المسار. أما ملف أوكرانيا، فكان بمثابة تكليف إضافي وتناولته مع دميتري كوزاك. ننطلق من أنه ذلك كان اجتماعا استطلاعيا”.

وأكد المصدر أن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، “إذا كان الاهتمام بها متبادلا”.

وزارت نولاند روسيا في الفترة بين يومي 11 و13 أكتوبر وعقدت اجتماعات مع نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب رئيس إدارة سؤون الرئاسة الروسية دميتري كوزاك ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.