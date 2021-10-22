شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلحين على مخيم للروهينجا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة من مسلمي لاجئي الروهينجا، على الأقل، حتفهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد مخيمات اللاجئين في جنوب بنجلاديش، بحسب ما ذكره مسؤولون اليوم الجمعة.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، نظام الدين أحمد، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أربعة أشخاص لفظوا أنفاسهم في مكان الحادث، حينما شن المسلحون هجومهم قبل الفجر على مدرسة دينية داخل مخيم للاجئين بضاحية أوخيا في مدينة كوكس بازار البنغالية.

وأضاف أحمد أن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم داخل منشأة صحية، مشيرا إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج بالمستشفى جراء إصابتهم بطلقات نارية.

وأوضح أحمد أن أربعة من ضحايا الهجوم مدرسو تربية إسلامية، والباقون من الطلاب.

ويقع المخيم على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة البنغالية دكا.

ويأتي الهجوم بعد أقل من شهر من مقتل زعيم حقوقي من الروهينجا في المخيم، على يد مسلحين مجهولين.

وقال شهاب قيصر، قائد كتيبة الشرطة المسلحة المسؤولة عن حفظ النظام داخل المخيمات، إن رجال إنفاذ القانون اعتقلوا مشتبها به منذ عملية تمشيط قاموا بها بعد وقت قصير من تنفيذ الهجوم الأخير.

وأضاف قيصر :"نحاول تعقب منفذي الهجوم".

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية. وعبر حوالي 750 ألف شخص الحدود في آب/أغسطس 2017، بعد أن شنت ميانمار هجوما عسكريا ضد جماعة الأقلية.

وعبر ما يقرب من 750 ألفًا منهم الحدود في أعقاب الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017 في ولاية راخين شمالي البلاد.