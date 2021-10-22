وسيط أمريكي: محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ستُستكمل خلال فترة قصيرة

21 أكتوبر , 2021
الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)
بيروت: قال آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان اليوم الخميس إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي يحاول إحياءها ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة.
وأضاف كبير مستشاري أمن الطاقة خلال مقابلة مع قناة الحدث أثناء زيارته الرسمية الحالية لبيروت، أن حل مشكلة الحدود من شأنه
أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.
من المستفيد من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
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