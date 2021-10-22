أبل تكشف عن خطة أقل تكلفة لبث الموسيقى على آيفون

نيويورك: أعلنت شركة أبل عن خطة جديدة وأقل تكلفة للاستماع إلى ملايين الأغاني والمقاطع الموسيقية على جهاز آي فون.

وتتنافس أبل مع منافسين مثل سبوتيفاي وأمازون برايم ميوزك بإطلاق طريقة أرخص بكثير لبث الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل. وفي الوقت الحالي، تبلغ تكلفة معظم خطط الاشتراك في الموسيقى حوالي 10 دولار شهريًا، مما يوفر للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى ملايين الأغاني، لكن أبل على وشك تقديم خيار بنصف هذا السعر.

وتتيح هذه الخدمة الأخيرة التي يطلق عليها Apple Music Voice Plan للمستخدمين الوصول إلى نفس الكتالوج الذي يحتوي على 90 مليون أغنية، ولكن فقط عبر سيري.

وبدلاً من النقر على الشاشة، يتم تشغيل هذا التحديث بالكامل بواسطة أوامر صوتية، مما يعني أنه سيتعين عليك أن تطلب من جهاز آي فون تشغيل أغنية أو الاستماع إلى ألبوم مفضل.

وقال أوليفر شوسر، نائب رئيس أبل ميوزك "أبل ميوزك وسيري شريكان طبيعيان ويعملان معًا بسلاسة بالفعل. ومع استخدام سيري بنشاط على مئات الملايين من الأجهزة في جميع أنحاء العالم، يسعدنا إضافة هذه الخطة الجديدة التي توفر تجربة موسيقية سهلة فقط باستخدام صوتك، وتجعل أبل ميوزك في متناول المزيد من الأشخاص حول العالم".

وإلى جانب طلب تشغيل مسارات معينة، تقدم Apple Music Voice Plan أيضًا قائمة تشغيل منظمة يمكن الوصول إليها جميعًا عبر أوامر سيري، ويمكن للمشتركين أن يطلبوا من سيري تشغيل قائمة تشغيل حفل العشاء أو تشغيل موسيقى هادئة أو أي شيء يرغبون به. وستكون هذه الميزة متاحة قريباً في 17 دولة.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في Apple Music Voice Plan من خلال سيري بالقول "مرحبا سيري، ابدأي تشغيل Apple Music Voice trial أو عن طريق الاشتراك من خلال تطبيق أبل ميوزك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.