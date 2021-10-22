ميزة جديدة للتسوق عبر واتسأب

نيويورك: قدمت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس أب مؤخرًا كتالوجات وعربة أساسية إلى واتس أب حتى يتمكن المستخدمون من التسوق مباشرة من التطبيق.

وتعمل الشركة على تحسين هذه العملية من خلال إضافة المجموعات، وهي قوائم مصنفة بشكل أساسي تسهل على مستخدمي واتس أب العثور على المنتجات التي يرغبون بها.

ومع الميزة الجديدة، يمكن للأنشطة التجارية الآن تنظيم العناصر في كتالوجاتها حسب الفئة، حتى لا يضطر العملاء إلى التمرير عبر قوائم طويلة من العناصر للعثور على ما يبحثون عنه.

وقالت واتس أب "من منظور المستخدم، سترى الآن فئات "ملابس الرجال، وملابس النساء، والقمصان، والسراويل" والمزيد، بدلاً من مجرد قائمة من المنتجات. وكما في السابق، يمكنك الوصول إلى كتالوج الشركة من خلال رابط مرسل أو زر تسوق.

وأشارت واتس أب إلى أن التطبيق أصبح أكثر شيوعًا للتسوق في البرازيل والهند منذ بداية أزمة كورونا. والميزة الجديدة متاحة الآن في الوقت المناسب لموسم العطلات، ويمكن للشركات المهتمة باستخدامه معرفة كيفية القيام بذلك باستخدام الفيديو المقدم من واتس أب، بحسب موقع إن غادجيت.