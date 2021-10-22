ولي عهد دبي يقوم بمغامرة مثيرة من على ارتفاع 250 مترا(فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - ظهر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مقطع فيديو مثير، حبس أنفاس المشاهدين من على ارتفاع 250 مترا، في مغامرة شيقة حازت على إعجاب متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو له وهو يجلس فوق "عين دبي" في الإمارات، والتي تعتبر أكبر عجلة مشاهدة في العالم حيث يبلغ ارتفاعها 250 مترا.

ويظهر ولي عهد دبي في لقطات تحبس الأنفاس وهو يتناول مشروبا فوق إحدى مقصورات عين دبي، ومن حوله مشاهد خلابة لأهم معالم إمارة دبي.