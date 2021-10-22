شرطة بابل توجه نداء الى أصحاب المركبات

بغداد - ياسين صفوان - وجهت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، نداء الى أصحاب المركبات.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم منع حركة سير العجلات بكافة أنواعها على (جسر بتة) يوم غد السبت الموافق ٢٣ / ١٠ من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة عصراً، لوجود أعمال تنصيب الروافد للفضاء الاخير".

واضاف البيان، "راجين الالتزام بالتوجيهات والتعاون مع رجال المرور للحفاظ على سلامتكم وتأمين انسيابية في حركة السير والمرور".