مئات الأسرى الفلسطينيين ينهون إضرابهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

أعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الجمعة، التوصّل لاتفاق مع إدارة السجون ينتهي بموجبه الإضراب الذي يقوده الأسرى، الذي بدأ قبل نحو 9 أيام.



وأشارت الهيئة في بيان لها أن اتفاقاً بين مصلحة السجون الإسرائيلية والأسرى الفلسطينية أفضت إلى الوقف الفوري رفع كل الإجراءات العقابية بحق أبناء الجهاد الإسلامي.

ولفتت إلى أن الاتفاق تضمن استعادة التمثيل والبناء والكيان التنظيمي لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، وعودة المعزولين من قيادات وكوادر الحركة، وتحسين الظروف المعيشية للأسيرات، وإلغاء الغرامات والعقوبات المالية المليونية.

وكان 250 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل 9 أيام، بعد الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عليهم بعد فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجون جلبوع شديد الحراسة مطلع سبتمبر (أيلول).