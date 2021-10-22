مقتل 7 جراء حريق في مصنع كيماويات في روسيا‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

قالت وزارة الطوارئ الروسية، يوم الجمعة، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر؛ بعد حريق اندلع في مصنع للبارود والكيماويات في مقاطعة ريازان بغرب البلاد.



ونقلت وكالة ”رويترز“ عن الوزارة، أن أكثر من 170 فردا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع، مشيرة إلى وجود 9 مفقودين جراء الحادث.

من جهته، رجح مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة ”تاس“ الروسية، أن الأشخاص التسعة الذين لا يزالون في عداد المفقودين قتلوا أيضا.

ونقلت ”تاس“ عن مصادر في أجهزة الطوارئ توضيحها بأن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن، اندلع نتيجة لانفجار داخل المصنع، بحسب ”روسيا اليوم“.