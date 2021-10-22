شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات قوانين و10 اتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب ثلاث جلسات يان الأحد والأثنين والثلاثاء الماضيين، وفى جلسة الأحد، أحال 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة وهى:

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوباً و23.03 درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً إلى وادي النيل غرباً فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرايمة بالصحراء الشرقية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:

• مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.

(إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)

• مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (إلى لجنة الشباب والرياضة)

ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي المناقشة العامة "كل على حده" والمقدمين من النائبين:

• فتحى قنديل وعشرين عضواً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.

• ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

وانتهى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

يهدف مشروع القانون إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها وذلك نظراً لحالة الجدل التى شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة.

جلسة الإثنين 18/10/2021

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً نحن أحوج ما نكون اليوم إلى العمل من أجل النهوض بوطننا الغالى، وأن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وأحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.

وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الأفريقية، متمنياً لهما التوفيق والسداد وأن يكونا خير سفراء لمجلس النواب المصرى والدولة المصرية.

جلسة الثلاثاء 19/10/2021

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ووافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات مع شركاء دوليين، لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:

• قرار رئيس الجمهورية رقم (264) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (363) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (324) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 31 أكتـوبر 2021.