نماذج إرشادية مجانية.. زراعة 30 فدانًا بالأعلاف التقليدية في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل حول إنتاج وتصنيع الأعلاف غير التقليدية، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، إضافة إلى زراعة 30 فدان حقول إرشادية بمدينة الطور بالأعلاف التقليدية بالمجان للمزارعين، وهذه الحقول تعد نماذج إرشادية ليستفيد منها مزارعي مدينة الطور.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تدشين العيادة الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بمدينة رأس سدر، كمبادرة لخدمة جموع المنتجين الزراعيين، وجرى إنشاءها وفقًا لآليات علمية سليمة.

وأضاف أن المديرية واصلت حملاتها الإرشادية المكثفة من خلال القوافل الزراعية التنموية الخاصة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وإجراء الرش الوقائي لعدد 900 نخلة مع استمرار فرق عمل مكافحة النمل الأبيض بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم عدد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بطرق الزراعة والاعتناء بالمحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتوفير الخضروات لمواطني الطور، وذلك من خلال إعداد وتجهيز وتعبئة الخضار الطازج وبيعه بأسعار مخفضة للمواطنين.